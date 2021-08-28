الكشف عن مؤتمر الإعمار والاستثمار الخليجي العراقي

2021/08/28 | 17:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم السبت، عن عقد “مؤتمر الإعمار والاستثمار الخليجي العراقي” خلال الفترة المقبلة.وقال الحجرف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ان “مجلس التعاون الخليجي يدعم العراق ويتطلع لتعزيز علاقته الاستراتيجية مع المجلس”.وأضاف، ان “المجلس يعد العدة لعقد مؤتمر الإعمار والاستثمار الخليجي العراقي خلال …

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