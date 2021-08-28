صالح والملك عبدالله يشددان على إنهاء التوترات والانطلاق نحو آفاق التعاون المشترك

2021/08/28 | 17:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ملك الأردن عبد الله الثاني، فيما شدد الجانبان على إنهاء التوترات والانطلاق نحو آفاق التعاون المشترك.وأوضح بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية …

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