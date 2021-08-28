2021/08/28 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين: البيان الختامي لمؤتمر بغداد تطرق لدعم الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين: البيان الختامي لمؤتمر بغداد تطرق لدعم الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).