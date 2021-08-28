سياسي عراقي يتحدث متهكما عن خرق في انعقاد 'قمة بغداد'

2021/08/28 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السياسي العراقي، عزت الشابندر، السبت، متهكما على انعقاد ما اسماه "قمة بلاد الشام" بدون (قلبها) في اشارة الى سوريا، فيما استغرب حضور فرنسا في مقدمة مؤتمر جيران العراق.

وكتب الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (28 اب 2021): "حين تنعقد قمة بلاد الشام بدون (قلبها) لا نستغرب انعقاد مؤتمر جيران العراق وفرنسا في مقدمتها".

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أوضح الخميس الماضي، ان سبب عدم دعوة دمشق إلى قمة بغداد هو لإبعاد الخلافات.

وقال حسين، في مقابلة متلفزة على "روسيا اليوم"، (26 اب 2021)، إن "سوريا قضية خلافية دوليا وإقليميا والأخوة السوريون يتفهمون موقفنا بعدم دعوة دمشق إلى الاجتماع لإبعاد الخلافات".

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، "قمة دول الجوار"، بحضور دولي واسع، في مسعى لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

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