أبرز ما تمت مناقشته في لقاء الكاظمي بوزير الخارجية الإيراني عبداللهيان

2021/08/28 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستقرار.

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وأكّد الكاظمي خلال اللقاء، (28 اب 2021)، على "أهمية التعاون المشترك، والعمل الثنائي، من أجل تلبية قضايا المنطقة، واحتياجات شعوبها في التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار".

وأشار إلى "تطلع العراق، لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة؛ لتنمية مصالح الشعوب، وتدعيم الاستقرار، وفرص التنمية الاقتصادية، والتعاون الإنمائي".

من جانبه ثمّن عبد اللهيان "دور العراق في التقريب بين وجهات النظر، مؤكداً حرص حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استقرار العراق، وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه".

وأكّد وزير الخارجية الإيراني "موقف بلاده المساند للعراق في مواجهته للإرهاب وبقايا تنظيم داعش، عادّاً مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة خطوةً بالاتجاه الإيجابي في تعزيز الشراكة والتعاون بين دول المنطقة".

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