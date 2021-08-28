2021/08/28 | 19:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لوزير الخارجية الإيراني: العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/28 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لوزير الخارجية الإيراني: العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لوزير الخارجية الإيراني: العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).