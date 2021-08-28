وزير خارحية إيران يؤكد موقف بلاده المساند للعراق في مواجهته للإرهاب وبقايا تنظيم داعش

2021/08/28 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، اليوم السبت، موقف بلاده المساند للعراق في مواجهته للإرهاب وبقايا تنظيم داعش الارهابي.وذكر في البيان الحكومي، ان:” ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي اختتمت […]

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