2021/08/28 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، السبت، تفاصيل نقاش دار بينه وبين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.وذكر بن راشد في تدوينة تابعها “النور نيوز”، التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع …

ظهرت المقالة محمد بن راشد يغرد بعد لقائه بوزير الخارجية الإيراني الجديد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن راشد يغرد بعد لقائه بوزير الخارجية الإيراني الجديد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن راشد يغرد بعد لقائه بوزير الخارجية الإيراني الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).