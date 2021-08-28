شرطة بابل تعلن تنفيذ العشرات من مذكرات القبض في المحافظة

2021/08/28 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن تنفيذ العشرات من مذكرات القبض بحق متهمين بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت مفارز قيادة شرطة بابل من تنفيذ ٤٣ مذكرة قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق متهمين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة في عموم …

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