2021/08/28 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بداية من يوم الاثنين المقبل لا يمكن لسائقي السيارات تجاوز سرعة الـ30 كم في الساعة وسط شوارع باريس بدلا من 50 كم في الساعة في الوقت الحالي.وقد جاء في تقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار حكومي: خفض سرعة السيارات في شوارع باريس المركز الخبري الوطني.

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