البنتاغون يعلن بدء انسحاب القوات الأمريكية من مطار كابول.. ونفذنا ضربة ضد داعش

2021/08/28 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من مطار كابول، لكنه لم يذكر عدد القوات التي غادرت.

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