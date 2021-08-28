ماكرون يؤكد للحلبوسي دعم بلاده للعراق ودوره في المنطقة / موسع

2021/08/28 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.ورحَّب الحلبوسي /ببيان لمكتبه/ بزيارة الرئيس ماكرون إلى العراق ومشاركته في أعمال المؤتمر، ودعم فرنسا للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، وتدعيم جهود التهدئة في المنطقة؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.وأكد تطلُّعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، وتنسيق المواقف الثنائية في مختلف المجالات والمحافل وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.من جانبه، جدَّد الرئيس ماكرون دعم بلاده للعراق، مشيداً بالدور الذي يؤديه في المنطقة، وخلق فرص الحوار بين دولها؛ من أجل إرساء الأمن والاستقرار./انتهى3

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