الحزب الديمقراطي الكردستاني يثمن قرار الصدر للمشاركة في الانتخابات المقبلة

2021/08/28 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ثمن الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار السيد مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال المتحدث الرسمي للحزب محمود محمد في بيان اليوم السبت :"من منطلق الشعور بالمسؤولية وحرصا من حزبنا على استقرار الأوضاع في العراق ومن أجل وضع العملية السياسية في مسارها الصحيح وحلحلة القضايا الإشكالية فقد دعونا قبل أسبوعين- من خلال تصريح رسمي- التيار الصدري والأطراف العراقية التي أعلنت عن قرارها بعدم خوض الانتخابات إلى العدول عن قرارها وذلك من أجل المساهمة لإصلاح وتصويب العملية السياسية وتأخذ على عاتقها هذه المهمة ".واضاف :"يبدو لنا أنه بعد الدراسة والمراجعة وأخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار فقد أعلن أمس السيدمقتدى الصدر عن قرار مشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية العراقية ".وتابع:"ونحن بدورنا اذ نثمن هذا القرار نرى فيه خطوة مهمة وخدمة للمصلحة العامة وكذلك تأمينا لانسيابية العملية السياسية واستقرار الأوضاع...لذا مرة أخرى وبهذه المناسبة ندعو بقية الأطراف والشخصيات السياسية المعلنة عن انسحابها من الانتخابات بضرورة العدول عن قرارها بغية المشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة العراق وشعبه "./انتهى2

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