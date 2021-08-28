2021/08/28 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي إن المحدد في أشكال النضال هو مدى مساهمتها في دفع الحركة الشعبية والارتقاء بوعيها وبتجربتها خدمة للأهداف الثورية فإن كان الشكل يقرّب ساعة الخلاص ويتماشى والهدف الإستراتيجي ويراعي استعدادات الجماهير بعد تحليل مادي جدلي للأوضاع فهو شكل ثوري.لكن إن كان الهدف الاستراتيجي اصلاحي فمن الطبيعي ان يكون التكتيك اصلاحي يساهم في إطالة عمر النظام الفاسد وذلك ما تفعله الاحزاب الانتهازية التي تنخرط في سيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التكتيك(1):أشكال النضال والتنظيم(الحلقة 3) - محمد علي الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التكتيك(1):أشكال النضال والتنظيم(الحلقة 3) - محمد علي الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).