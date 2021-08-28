ثقافة مدمرة وتاريخ مزيف أنتج شعوب متخلفة - سامى لبيب

2021/08/28 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (81) .- لعل المشهد الأفغاني الحالي خير دليل وشاهد على تأثير وقوة الثقافة الإسلامية المدمرة على تخلف الشعوب فنحن أمام مشهد غريب بتوالي سقوط المجتمعات المدنية وبقاء السلفية الرجعية حاضرة .شهدت أفغانستان حضور للتيار الشيوعي مدعوما سياسيا وعسكريا وإقتصاديا من الإتحاد السوفيتي السابق , ولكن ما لبت إن إنهار بدعم من المخابرات الأمريكية والغربية لتظهر القوي السلفية منتصرة ث ......





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