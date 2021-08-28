مُؤتمر التعاوِن والمُشارِكة في بغداد - امين يونس

#امين_يونس ـ أعرفُ ياحمكو أنك تحب مراقبة المؤتمرات والقمم ، فماذا تقول عن مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد ؟ * هل تتذكر صاحبنا حجي حامد ؟ الحجي كانتْ عنده كومة من المشاكل داخل بيته ، فالعلاقات بين أبناءه متوترة وكّناته في عِراكٍ دائم فيما بينهن أو مع حماتهن وهنالك عدة سرقات حصلت ولا يجرؤ في الكشف عن الفاعلين .
ومع هذا كان ينشط في إيجاد الحلول لمشاكل الجيران ويتوسط حتى مع البيوت في الدربونة الأخرى .
يترك ......
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