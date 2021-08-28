برئاسة الحلبوسي وماكرون.. جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية والوفد البرلماني الفرنسي

2021/08/28 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد البرلماني المرافق للرئيس الفرنسي.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، “برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد البرلماني المرافق للرئيس الفرنسي”.

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