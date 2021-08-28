الكاظمي يودع ضيوف العراق: نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا

2021/08/28 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن مغادرة ضيوف العراق الذين حضروا قمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، “ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز.



مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً”.

وأضاف، “مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا”.

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