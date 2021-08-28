أمانة مجلس الوزراء تخاطب المالية بشأن زيادة مخصصات هذه الشريحة (وثيقة)

2021/08/28 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، بشأن زيادة مخصصات الملاكات الادارية في وزارة الصحة بنسبة 30%.

وبحسب وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة إلى وزارة المالية، واطلع عليها NRT اليوم، (28 اب 2021)، فقد تضمنت مخاطبة المالية لـ"بيان رأيها بشأن ما جاء في كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (3564) المؤرخ 10/8/2021، والذي تضمن توصية بزيادة مخصصات الملاكات الادارية في وزارة الصحة بمقدار (30%) بشريطة ألا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة على (200%) من الراتب استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008) المعدل مساواة بزملائهم في الملاكات الصحية والتمريضية ومن ضمن تخصيصات وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات دون طلب تخصيصات اضافية من وزارة المالية".

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