الكاظمي يكتب تغريدة الوداع عقب اختتام أعمال قمة بغداد

2021/08/28 | 20:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، السبت، مغادرة الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد عقب اختتام أعماله التي استمرت يومًا واحدًا.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، 28 آب/أغسطس، "ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز".

وأضاف، أنّ "مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً".

وختم بالقول، "مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا".

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