شاهد.. لقطات حصرية لآثار الضربة الأمريكية ضد عناصر تنظيم داعش خراسان

2021/08/28 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سكان أفغان إن 3 أشخاص مدنيين قتلوا في الغارة الأمريكية بواسطة طائرة بدون طيار، في حين أعلنت الولايات المتحدة عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين، ووقعت الحادثة في قرية شهيدان التابعة لناحية نجاراك بالحي السابع بمدينة جلال آباد.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في إفادة صحفية يوم السبت، إن هدفين "بارزين" تابعين لداعش خراسان قُتلا في الغارة وأصيب آخر.

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