2021/08/28 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نبدأ الحصاد من البيان الختامي لمؤتمر التعاون الشراكة في بغداد, حيث اعلن المجتمعون وقوفهم الى جانب العراق حكومة وشعبا ودعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وفقا للاليات الدستورية واجراء الانتخابات النيابية.

واثنى المشاركون على جهود العراق في حربه على الإرهاب, واكدوا دعمهم للعراق في إعادة الإعمار والبنى التحتية وتوفير الخدمات، كما اعلنوا دعمهم لجهود الحكومة العراقية في إعادة النازحين طوعا بعد طي صفحة الإرهاب, وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية والدولية بالشكل الذي ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة وامنها، وثمن المجتمعون جهود الحكومة العراقية في اطار تحقيق الاصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وخلق بيئة اقتصادية مناسبة لتعزيز عملية التنمية المستدامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان الختامي لمؤتمر بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان الختامي لمؤتمر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).