2021/08/28 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نؤسس مع أشقائنا وشركائنا لمستقبل يليق بشعوبنا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نؤسس مع أشقائنا وشركائنا لمستقبل يليق بشعوبنا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نؤسس مع أشقائنا وشركائنا لمستقبل يليق بشعوبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).