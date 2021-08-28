السفارة الأمريكية تعلق على مؤتمر بغداد

2021/08/28 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت السفارة الاميركية في العراق، اليوم الاحد، على مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي اقيم اليوم في العاصمة العراقية بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول.وذكرت السفارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تهنئ العراق على استضافة مؤتمر ناجح ومثمر لدول الجوار”، مبينة أن “هذا المؤتمر هو انعكاس لدور العراق القيادي …

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