2021/08/28 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن الاطاحة باحد المطلوبين للقضاء وفق قضايا تتعلق بتجارة المخدرات.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “القت مفارز فوج طوارئ بغداد الحادي عشر التابع الى قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بتجارة المخدرات”.واضافت انه “تمت العملية بناء …

ظهرت المقالة شرطة بغداد القبض على تاجر مخدرات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد القبض على تاجر مخدرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد القبض على تاجر مخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).