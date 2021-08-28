الكاظمي يودّع ضيوف العراق: مستقبل يليق بشعوبنا

2021/08/28 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ودع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قائلا “مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا”.وكتب الكاظمي في تدوينة تابعها “النور نيوز” ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز”.واضاف ان “مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات …

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