سيارة نفايات تستخدم الموسيقى والكلام الجميل في بغداد (فيديو)

2021/08/28 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم مقطع فيديو لسيارة نفايات تستخدم الموسيقى والكلام الجميل في منطقة حي الجهاد جنوبي العاصمة.

ويدعو صاحب سيارة النفايات من خلال الموسيقى والكلام الجميل الاهالي الى اخراج النفايات.

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