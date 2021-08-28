الحلبوسي يلتقي وزير الخارجية الايراني

2021/08/28 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة./انتهى3

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