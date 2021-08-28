رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية الايراني

2021/08/28 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.

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