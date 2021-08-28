2021/08/28 | 20:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/28 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).