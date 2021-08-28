رئاسة مجلس النواب انطلاق المباحثات البرلمانية العراقية الفرنسية

2021/08/28 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، عن انطلاق المباحثات البرلمانية العراقية الفرنسية.وذكر بيان لرئاسة البرلمان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جلسة مباحثات برلمانية فرنسية عراقية انطلقت اليوم”.وأضاف البيان، أن “الجلسة عقدت بحضور رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد البرلماني المرافق للرئيس الفرنسي”.

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