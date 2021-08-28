المنتخب الوطني بكرة القدم يغادر إلى سول لمواجهة كوريا

2021/08/28 | 20:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

غادر وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، السبت، إلى سول لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في افتتاح مبارياته في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم.

ونشرت وزارة النقل، 28 آب/أغسطس، صورة لوفد المنتخب قبل أنّ ينطلق من العاصمة بغداد على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية.

وسيفتتحُ المنتخب العراقي التصفيات الآسيوية بملاقاة منتخب كوريا الجنوبية في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

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