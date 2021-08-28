رئيس وزراء الإمارات يلتقي أمير قطر في بغداد

2021/08/28 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مشاركتهما في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وعقب اللقاء، قال بن راشد في تغريدة على تويتر، إن الأمير تميم شقيق وصديق..



والشعب القطري قرابة وصهر.



وأضاف ان المصير الخليجي كان وسيبقى واحدا.

وكان حاكم دبي وصل منذ للمشاركة في مؤتمر بغداد ممثلا عن دولة الإمارات.

وفور وصوله، كتب بن راشد على تويتر، وصلنا بحمدالله بغداد عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم دار السلام بيت حكمة البشر بغداد الشعراء والأدباء والعلماء بغداد دجلة والفرات.



رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله، حفظ الله بغداد..



حفظ الله شعب العراق العظيم

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