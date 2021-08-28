الكاظمي: مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا

2021/08/28 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد انتهاء فعاليات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز.

وأضاف الكاظمي في تغريدة على تويتر، ان مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً.

وأنهى الكاظمي تغريدة بقوله: مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا.

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