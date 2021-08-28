رأي.. بشار جرار يكتب عن خيارات بايدن وإسرائيل مع طهران: الدبلوماسية أولًا ولكن

2021/08/28 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة أخرى تثبت الأحداث الشرق أوسطية ترابطها الجدلي التراكمي.ما من ساحة بعيدة عن الأخرى.القضية الأساسية كانت وما زالت هي محاربة الإرهاب.ولعل الأقل كلفة بالأرواح والأموال هو التعرف – بصدق وتواضع – على أسبابه ومصادره.

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