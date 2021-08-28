يوميات دنماركية 200+70 - حكمة اقبال

2021/08/28 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- بعد النتائج:أعلنت وزارة الصحة الدنماركية في تصريح صحفي يوم أمس الجمعة الماضية ان مرض كورونا لم يعد مرضاً مجتمعياً خطيراً، ومنذ 10 أيلول القادم ستختفي كافة الإحراءات الصحية الخاصة التي اتخذت لمواجهة الوباء سابقاً.



وقال وزير الصحة الدنماركي مونس هونيكا: الوباء تحت السيطرة، ولدينا معدلات تطعيم عالية قياسية ولذلك يمكننا التخلي عن بعض القواعد التي كان علينا إدخالها في مكافحة الوباء.



هذا وقد إتخذ ......





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