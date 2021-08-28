برهم صالح دعوة رسمية من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لزيارة ايران

2021/08/28 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، دعوة رسمية من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، لزيارة ايران.وذكر بيان رئاسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر بغداد، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان”.وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين …

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