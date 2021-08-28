2021/08/28 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الإشادة التي حظي بها عقد المؤتمر الإقليمي في بغداد وحضره زعماء دول عربية، إلا أنه شهد لقطة مثيرة للاهتمام كان بطلها وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان.

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