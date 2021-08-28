2021/08/28 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، عن تسيير شرطة بغداد عدداً كبيراً من الدوريات الراجلة على الجسور للحد من حالات الانتحار.وقالت الوكالة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قيادة شرطة بغداد نشرت عددا كبيرا من الدوريات الراجلة والالية ضمن الجسور ومقتربات الانهر من اجل تأمين الحماية اللازمة …

ظهرت المقالة الداخلية تعلن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الانتحار أولاً على النور نيوز.

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