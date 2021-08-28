2021/08/28 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمكن الأمن المصري من كشف ملابسات واقعة توزيع سندويتشات تحتوي على مخدرات بأحد الطرق السريعة.وقال مصدر أمني لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه تم رصد مقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سندويتشات بالمخدرات”..



الأمن المصري يكشف الخدعة المركز الخبري الوطني.

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