رئيس مجلس النواب والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية جهود التهدئة في المنطقة

2021/08/28 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

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أكد رئيس مجلس محمد الحلبوسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية جهود التهدئة في المنطقة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

ورحب الحلبوسي خلال استقباله ماكرون في مبنى البرلمان، رحب بزيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق ومشاركته في أعمال المؤتمر ودعم فرنسا للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة, وأكد رئيس مجلس النواب تطلُّعه لتوطيد أواصر التعاون المشترك وتنسيق المواقف الثنائية في مختلف المجالات والمحافل وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين, من جانبه جدَّد ماكرون دعم بلاده للعراق, مشيداً بالدور الذي يؤديه في المنطقة لإرساء الأمن والاستقرار.

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