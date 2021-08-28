الداخلية تتخذ إجراءات لمنع حالات الانتحار من الجسور

2021/08/28 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتخذت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إجراءات لمنع حالات الانتحار من الجسور.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قيادة شرطة بغداد نشرت عددا كبيرا من الدوريات الراجلة والآلية ضمن الجسور ومقتربات الانهر من اجل تأمين الحماية اللازمة لهذه النقاط الحيوية بالاضافة للحد من حالات الانتحار التي قد يقدم البعض عليها".

ووجه قائد شرطة بغداد، ماجد فالح، بحسب البيان: "مديرية افواج طوارئ شرطة بغداد والافواج التابعة لهذه المديرية بتحريك دوريات راجلة وآلية ضمن الجسور ومقترباتها وتفعيل دور هذه الدوريات للحد من حدوث حالات الانتحار التي قد يقدم البعض على القيام بها وعلى مدار ٢٤ ساعة".

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