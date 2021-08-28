عودة التيار الصدري أم رجوع رونالدو لمانشيستر؟.. تغريدة غريبة من سياسي عراقي!

2021/08/28 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

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في تغريدة غريبة، قال النائب السابق ماجد شنكالي حول عودة التيار الصدري إلى السباق الانتخابي، مؤكدا ان عودة الدون إلى ملعب الاولدترافورد كان هو الخبر الأبرز.وقال شنكالي في تغريدته ان "عودة التيار الصدري الى السباق الانتخابات كما توقع اغلب المتابعين لسياسة التيار وقيادته".

وتابع "لكنه ليس هو الاهم بل ان الاهم جداً هو عودة الدون كرستيانو رونالدو الى مسرح الاحلام ملعب الاولدترافورد حيث ان تغريدة عودته التي نشرها المان يونايتد حصلت على مليون اعجاب خلال اول ساعة".

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