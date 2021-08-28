اعتقال تاجر مخدرات بحوزته أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة شمال بابل

2021/08/28 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اعتقلت قوة مشتركة من الاستخبارات والشرطة المحلية في ناحية الاسكندريه بشمال الحلة وأثناء مداهمة لأحد المنازل تاجر مخدرات بحوزته أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة وكميات من العملة الأجنبية مساء اليوم السبت.وقال مصدر في القوة" أن القوة وبناء على معلومات تمكنت من ضبط وإحضار تاجر مخدرات بحوزته أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة وكميات من العملة الأجنبية وأوراق ثبوتية مزورة بعملية مداهمة لأحد المنازل في ناحية الاسكندريه بشمال الحلة مساء اليوم السبت.واضاف أن القوة نقلت المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معه وتم التحفظ على المضبوطات"./انتهى

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