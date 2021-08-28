2021/08/28 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت في مبنى المجلس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.وأكّد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أهمية التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن العراق يتطلَّع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة ".من جانبه، أكد امير عبد اللهيان دعمَ بلاده للعراق، مبارِكاً نجاح مؤتمر بغداد والجهود التي يبذلها العراق لتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنطقة، ناقلاً تحيات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى رئيس مجلس النواب وإلى أعضاء المجلس ".ووجه الوزير خلال اللقاء الدعوة الى رئيس مجلس النواب لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي وزيرالخارجية الايراني ويؤكد أهمية التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي وزيرالخارجية الايراني ويؤكد أهمية التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).