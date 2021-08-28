2021/08/28 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “شينخوا” الصينية بأنه تم في البلاد إجراء 2.01 مليار تطعيم للسكان بلقاحات فيروس كورونا بين جرعة وجرعتين، حتى أمس الجمعة.

وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المئة من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تجري 2.01 مليار تطعيم ضد كورونا بين جرعة وجرعتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تجري 2.01 مليار تطعيم ضد كورونا بين جرعة وجرعتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).