الكويت تصدر بيانا ثانيا حول اطلاق صواريخ من العراق

2021/08/28 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الجيش الكويتي، مساء اليوم السبت، بيانا ثانيا حول أنباء إطلاق صواريخ من العراق على قاعدة عسكرية أميركية.

واكد بيان للجيش، "سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود الدولية المشتركة مع العراق، من دون تسجيل أية أضرار".

وقال الجيش الكويتي بتغريدة على حسابه في تويتر تابعها NRT عربية، (28 آب 2021)، إنه "بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق".

وأضاف، انه "تبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة"، مؤكدا انه "لم ينتج عنه (القصف) أي اضرار بشرية أو مادية".

وأشار إلى أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد على ما جاء في بيانها فجر اليوم بأن المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة".

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، أصدر الجيش الكويتي بيانا توضيحيا بعد أنباء عن إطلاق 3 صواريخ من العراق على قاعدة عسكرية أميركية.

توضح رئاسة الأركان العامة للجيش أنه بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية صباح اليوم لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق الشقيق تبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة ولم ينتج عنه أي اضرار بشرية أو مادية .



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— KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 28, 2021

ونفى رسميا عبور 3 صواريخ أجواء البلاد باتجاه محيط قاعدة أميركية.

وأكد بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي نقلته وسائل اعلام كويتية نفي صحة ما "يتم تداوله عبر وسائل إعلام مختلفة” بخصوص الصواريخ"، مشددة على أن "الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث".

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها اليوم أن الوضع الحدودي مستقر ولم يحصل أي حجز للقوات بالمنطقة.

N.A

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