مدير صحة الكرخ يكشف حصيلة ’مأساوية’ للوفيات بين النساء الحوامل المصابات بكورونا

2021/08/28 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سجلت دائرة صحة بغداد – الكرخ، السبت، نسبة وفيات تجاوزت الثلث لنساء حوامل، إثر تعرضهن للاصابة بكورونا.

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وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في توضيح تابعه "ناس" (28 اب 2021)، إن "دراسة اجرتها دائرتنا عن وفيات الامهات الحوامل منذ بداية هذا العام، بيّنت ان اكثر من ثلث الوفيات وهن بعمر الزهور كانت لحوامل مصابات بفايروس كورونا المستجد".

واضاف "كنت قد حذّرت في بداية العام الماضي النساء اللواتي يرغبن بالانجاب ونصحتهن بتأجيل الموضوع، ولكن بصراحة ازداد عدد النساء الحوامل خصوصاً بين الموظفات لغرض الاستفادة من الاجازة التي تمنح للحوامل ثم تعقبها اجازة الامومة".

ودعا الحجامي النساء الحوامل الآن الى "اخذ لقاح فايزر لمن تخطين الشهر الرابع من الحمل".

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