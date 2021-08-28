الحشد الشعبي يعقد مؤتمراً موسعاً مع وجهاء الطارمية لتعزيز الأمن والاستقرار

2021/08/28 | 22:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد الحشد الشعبي، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع وجهاء الطارمية لتعزيز الأمن والاستقرار في القضاء.وذكر بيان للحشد الشعبي، أن “قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عقدت مؤتمراً موسعاً مع وجهاء وشيوخ عشائر الطارمية لتعزيز الأمن والاستقرار في القضاء”.وأضاف البيان، أن “شيوخ ووجهاء عشائر الطارمية قدموا التعازي للواء 12 في الحشد الشعبي بالطارمية، باستشهاد […]

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