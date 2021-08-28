2021/08/28 | 22:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بوقائع مؤتمر القمة في العاصمة بغداد، وعدّه "انعطافة في غاية الأهمية".

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، "أهلا بضيوف الكرام في بغداد (الإمامين الجوادين) سلام الله عليهما وأبي حنيفة النعمان".

وأضاف، أنّ "أجمل ما ذلك انفتاح العراق الدولي والإقليمي وكذلك انفتاحه مع الدول العربية"، مبينًا أنّ "استضافة العراق لهذه القمة كانت انعطافة في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية والأمنية، وفيها دلالة واضحة على أهمية العراق في المنطقة وعلى سيادته وريادته في شتى المجالات".

وأكّد الصدر، أنّ "القمة قد كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة، حيث يمكن أن يلعب العراق دورًا في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع الصدر، أنّ "القمة كانت أخوية قبل أن تكون سياسية أو غير ذلك، ولذا لن يستطيع العدو أن يمحو ذلك بقعل أو قول".

وختم بالقول، "لا يسعني إلاّ أن أقدم الشكر للضيوف أولاً وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثانيًا، الذي كان له الأثر الفاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي وبالأخص العربي، وإلى لقاء آخر".

اقرأ/ي أيضًا:

قمة بغداد والتوقيت الحرج..



هل يستطيع العراق حصد نتائج حقيقية؟

مؤتمر "دول جوار العراق"..



هل يسمح عمر الحكومة بعقد اتفاقات استراتيجية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر: مؤتمر بغداد "انعطافة في غاية الأهمية") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر: مؤتمر بغداد "انعطافة في غاية الأهمية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).